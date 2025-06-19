İsparta Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Okulu Ziyaret Etti

İL MİLLİ EĞİTİM PROJELERİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Naşide Halil Gelendost İlkokulunu öğrencilerin daveti üzerine ziyaret etti. Burada, 4/E sınıfı öğrencileriyle bir araya gelerek eğitimin önemini vurguladı. Başdeğirmen, gençlerin ülkenin geleceğine katkı yapacak bireyler olacağını belirterek, “Güzel eğitim alırsanız, ülkemize faydalı bireyler olursunuz. Öğretmenleriniz ve aileniz sizler için büyük emek veriyor. Başarı, sizin istemenizle olur.” şeklinde konuştu.

ÇEVRE VE SU KAYNAKLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ziyaret esnasında öğrenciler, Başdeğirmen’e çeşitli sorular yöneltti. Eğirdir Gölü’ndeki su çekilmeleri hakkında bir soru üzerine, “Su hayattır. Hepimizin görevi suyu tasarruflu kullanmak. Kuraklık nedeniyle gölde çekilmeler yaşanıyor ancak gölün canlı kalması için çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı. Bu konuda yapılan projeleri ve planlamaları da aktaran Başdeğirmen, çevre koruma konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

GELECEK PROJELER HAKKINDA BİLGİLER

Eski otogar alanında bir kütüphane yapma planının olduğunu ifade eden Başdeğirmen, kentteki diğer projeler hakkında da bilgiler paylaştı. Ziyaretin sonunda, okulun diğer sınıflarını gezerek bir öğrencinin doğum günü kutlamasına katıldı. Öğrencilerin ilgisi ve coşkusu, ziyareti daha da özel kıldı.