Isparta’da 1 Saatlik Uygulama Yapıldı

ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak için bir saatlik bir uygulama yaptı. Bu uygulama sırasında toplam 184 şahıs ve 76 araç kontrol edildi. Elde edilen veriler sonucu kusurlu bulunan 12 araç ve sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı.

KONTROL SÜRECİ DETAYLANDIRILDI

Dün akşam saat 22.30 ile 23.30 arasında gerçekleştirilen bu uygulama, güvenliği artırmak amacıyla yürütüldü. Yapılan denetimlerde çeşitli ihlaller tespit edildi ve bunlara karşılık gerekli cezalar kesildi. Bu şekliyle hem halk güvenliği hem de trafik düzeninin sağlanması amaçlandı.