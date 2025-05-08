Isparta’da 106 Şahıs, 79 Araç Denetlendi

DENETİMLERİN DETAYLARI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde 2,5 saat süren denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler esnasında 106 şahıs ve 79 araç kontrol edildi. Denetimlerin detayları, güvenlik ve trafik kurallarının ihlali üzerine yoğunlaşıyordu.

SÜRÜCÜLERE CEZA UYGULAMASI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 21.00 ile 23.30 arasında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Toplamda 6 farklı noktada yapılan bu uygulamalarda, 106 şahıs ve 79 araç denetlendi. Denetimlerin ardından, kurallara uymayan 21 sürücüye idari para cezası kesildi. Bu tür uygulamalar, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.