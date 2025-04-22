Isparta’da 147 Araç Denetlendi

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Isparta’da 187 kişi ile 147 araç ve sürücüsü üzerinde denetim yapıldı. Bu denetim sırasında kusurlu bulunan 14 sürücüye idari para cezası uygulandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saat 21.00 ile 23.30 arasında bu uygulamayı gerçekleştirdi.

KUSURLU SÜRÜCÜLERE CEZA

Denetimlerde, 187 şahıs ve 147 araç ile sürücü kontrolden geçirildi. Kusurlu olarak tespit edilen 14 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin devam edeceğini ifade etti.