Isparta’da 2025 Gül Festivali Açıldı

GÜL FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Isparta’da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali’nin resmi açılışı yapıldı. Festival, Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Törenin ardından, Bulgaristan’dan getirdiği gül fidanını diken Müftüzade Gülcü İsmail Efendi mezarı başında anıldı. Festival çerçevesinde bir kortej yürüyüşü de gerçekleştirildi. Isparta Belediyesinden başlayıp Valilik binası önünde son bulan yürüyüşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Bulgaristan’dan halk oyunları gösteri grupları katıldı.

YÜRÜYÜŞ SIRASINDA ÖZEL GÜL ŞENLİĞİ

Yürüyüş esnasında, festivali izlemeye gelen vatandaşların üzerine gül suyu serpildi ve gül çiçekleri atıldı. Isparta Valisi Abdullah Erin, Valilik önündeki konuşmasında gülün birçok isimle anıldığını belirtti. Gülün, Allah’ın yarattığı en güzel zirai bitkilerden biri olduğunu söyleyen Erin, “Ama en güzel ismi kainatın efendisinin alın teri olması nedeniyle Muhammed Aleyhisselamın gülü diye isimlendirilmesidir. Bu isimle ve kainatın efendisiyle özdeşleşen şehre ve şehrin insanlarına selam olsun. Bundan daha büyük bir sembol yoktur.” diye ifade etti.

ISTANBUL’UN GÜLÜ İLE DÜNYA ÜZERİNDE KENDİ YERİNİ BULUYOR

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin tanınırlığını artırmayı ve daha bilinen bir il olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Isparta’nın dünyada gül ile özdeşleşmiş ve gülle sevilen bir yer olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, “Nereye gitseniz gül dediğiniz zaman Isparta akla gelir. Biz bir gül memleketiyiz. Üç gün önce Cumhurbaşkanımız’a ‘Sayın Cumhurbaşkanım, Isparta’ya gelirseniz, gül toplarsanız bir yıl boyunca hiçbir stres hissetmezsiniz, Isparta gül bahçeleri bir terapidir.’ dedim.” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER 1 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

Festivalde çeşitli sanatçıların sahne alacağı ve etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Etkinliklerin, 1 Haziran’da sona ereceği duyuruldu.