Isparta’da 243 Aranan Şahıs Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS SAYISI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ağustos ayında yapılan operasyonlarda, aralarında ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 79 kişi de dahil olmak üzere toplam 243 aranan şahıs yakalanıyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan uzun süreli hapis cezası bulunan birçok şahıs yakalanarak adliyeye sevk ediliyor.

AĞIR CEZALARA TABİ SUÇLULAR

Yakalanan şahıslar arasında dikkat çeken isimler yer alıyor. 33 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan dolandırıcılık şüphelisi, 21 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan yağma şüphelisi gibi birçok ağır ceza alan suçlu yakalanıyor. Bunun yanı sıra, 20 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası ile aranan hırsızlık, 20 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan uyuşturucu ticareti şüphelileri de operasyonlar kapsamında gözaltına alınıyor.

TUTUKLAMA VE CEZAEVİNE GÖNDERME

Yapılan operasyonlardan sonra, toplamda 79 kişinin cezaevine teslim edilerek tutuklandığı bilgisi veriliyor. Çeşitli suçlarla aranan toplam 243 şahısın yakalanması, Isparta’da güvenlik önlemlerinin arttığını gösteriyor. Olaylara müdahale eden emniyet güçleri, suçluların yakalanması için etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.