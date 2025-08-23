Isparta’da 252 Şahıs Sorgulandı

ISPARTA EMNİYETİNİN KAPSAMLI DENETİM UYGULAMASI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 252 şahsı sorguladı. Ayrıca, denetim sırasında 50 aracın durumu kontrol edildi ve kusurlu bulunan 11 araç sürücüsüne idari ceza uygulandı. Kentteki park, bahçe ve mesire alanlarında yapılan bu denetimler, halkın güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

DENETİM ALANLARI VE ZAMANLARI

21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15 ile 00.00 arasında yapılan uygulama, Isparta’nın çeşitli noktalarında yoğun bir şekilde sürdü. Denetim kapsamına alınan yerler arasında Atatürk Parkı, Basın Parkı, Havuzlu Park, Çayboyu, Türkoloji Parkı, Halıkent Mini Ormanı, Kayı Caddesi Parkı, Hızırbey Kule Parkı, Ayazmana ve Gökçay Mesirelikleri yer aldı. Bu uygulama, genel güvenlik önlemlerinin artırılması açısından önem taşıyor.

AMACINA ULAŞAN UYGULAMA

Denetimlerin sonuçları, vatandaşların daha güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak için yapılan çalışmaların ciddiyetini gözler önüne seriyor. 252 şahsın sorgulanması ve 11 sürücüye ceza kesilmesi, emniyet güçlerinin kentteki güvenliği artırma çabalarını gösteriyor. Bu tür uygulamaların devam etmesi, toplumun güvenliğini sağlamaya yönelik gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.