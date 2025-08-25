Isparta’da 358 kişi, 78 araç denetlendi

DENETİM FAALİYETLERİ

Isparta’da gerçekleştirilen denetimlerde 358 kişi ve 78 araç üzerinde sorgulama yapıldı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında güvenlik kontrolü uyguladı.

KONTROL ALTINDAKİ ALANLAR

Bu denetimler Halıkent Mini Kent Ormanı, Andık Deresi Mesireliği, Öğretmen Hasan Hilmi Parkı, Çayboyu, Türkoloji Parkı, Şekeroğlu Parkı, Basın Parkı, Sağlık Parkı, Ayazmana ve Gökçay Mesire alanlarını kapsadı. Yapılan kontroller sonucunda kusurlu bulunan 11 araca idari işlem uygulandı.