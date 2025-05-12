Isparta’da 38 Bin Kişi Sorgulandı

DENETİM FAALİYETLERİ VE SONUÇLARI

Isparta’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 38 binden fazla kişi sorgulandı ve 44 aranan şahıs yakalandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Mayıs tarihleri arasında il genelinde hem güvenlik hem de trafik denetimleri yaptı.

ARAÇ DENETİMLERİ VE CEZALAR

Yapılan sorgulamalarda 38 bin 212 şahıs incelendi. Bu denetimlerde aranması bulunan 44 şahıs, adli makamlara sevk edildi. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan kontrollerde ise 24 bin 329 araç denetlendi ve toplamda kurallara uymayan 2 bin 738 sürücüye idari para cezası uygulandı. Bu etkin çalışmalar, il genelinde güvenlik ve düzenin sağlanmasına katkı sunuyor.