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Isparta’da 7 Günlük Denetim Sonuçları Açıklandı

DENETİMLERDEKİ GÖRÜNTÜLER

Isparta’da son bir hafta içinde yapılan denetimlerde toplam 38 bin 278 kişi sorgulandı. Bu süre zarfında 34 aranan şahıs yakalandı ve 21 bin 1 araç üzerinde kontroller yapıldı. Ayrıca, bin 769 sürücüye idari ceza uygulandı.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09-15 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde, yakalanan 34 aranan şahısla ilgili gerekli işlemler yapıldı. Kontrol edilen araç sayısı ise 21 bin 1 olarak kayıtlara geçti. Verilen idari ceza sayısı da bin 769 oldu.

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