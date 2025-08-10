Isparta’da Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

KAZA BİLGİLERİ

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari bir araç, aydınlatma direğine çarptı ve bu olayda 5 kişi yaralandı. Kaza, Kerkük Mahallesi 101 Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBAFI

Edinilen bilgiye göre, Fecir H. idaresindeki 34 CEH 285 plakalı hafif ticari araç, sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu önce refüje savruldu, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Tuka H., Ula H., Naya H., Halit H. ve Ayşe K. yaralanarak olayda etkiledi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazada yaralanan kişilerin durumu nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay anındaki ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ayrıca, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.