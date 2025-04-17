Isparta’da Araç Takla Attı, Sürücü Yaralandı

KAZA İLE İLGİLİ DETAYLAR

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkan bir hafif ticari aracın takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede sürücünün 2.5 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, saat 10.45 sularında Şarkikaraağaç ilçesi Başer mevkiinde gerçekleşti. Oğuzhan Ü. yönetimindeki 07 YG 162 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

AÇIKLAMA VE YARDIM EKİPLERİNİN HAREKETİ

Kazada yaralanan sürücü için çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

SÜREÇ VE SONUÇLAR

Araç, daha sonra bir çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.