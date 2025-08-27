Haberler

Isparta’da Asayiş Şube Denetimi

DENETİMLERDE SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Yunus Timleri, Çünür ve Kutlubey Mahalleleri’nde önemli bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmalarda, ruhsatsız tüfekler ve sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, 27 Ağustos Çarşamba günü Çünür ve Kutlubey Mahallesi’nde düzenlenen uygulamalarda toplamda 2 adet ruhsatsız tüfek ile 40 içimlik sentetik kannabinoid maddesi buldu. Bu operasyonda 2 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

