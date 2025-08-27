Isparta’da Asayiş Şube Denetimi

DENETİMLERDE SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Yunus Timleri, Çünür ve Kutlubey Mahalleleri’nde önemli bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmalarda, ruhsatsız tüfekler ve sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, 27 Ağustos Çarşamba günü Çünür ve Kutlubey Mahallesi’nde düzenlenen uygulamalarda toplamda 2 adet ruhsatsız tüfek ile 40 içimlik sentetik kannabinoid maddesi buldu. Bu operasyonda 2 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.