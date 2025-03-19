Haberler

Isparta’da Asayiş Uygulaması: 14 Ceza Kesildi

DENEYSEL UYGULAMALARLA ASAYİŞ DENETİMİ

Isparta’da, ekipler dün akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri trafik ve asayiş uygulaması ile önemli bir denetim yaptı. Bu uygulama sırasında toplamda 232 şahıs ve 108 araç sorgulandı.

Denetimler esnasında, şasi numarası silinmiş bir motosiklet sürücüsüne “Resmi belgede sahtecilik” suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, çeşitli trafik ihlalleri sebebiyle 14 sürücüye idari para cezası kesildi. Bu uygulama, güvenliği sağlama ve yasalara uyumu artırma amacı taşımaktadır.

ÖNEMLİ

Haberler

88 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Adıyaman'da 88 yaşındaki Ali Can, yakınları tarafından evinde cansız olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde ölümünün nedeni araştırılacak.
Haberler

Erdek’te Kaybolan Tekne Bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir hafta önce kaybolan 'Nurun Öyküsü' isimli tekne, Biga’da bulundu. Tekne hasarsız ve deniz kirliliği yaratmadı. Sahil Güvenlik, sahibine iade edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.