Isparta’da Asayiş Uygulaması: 14 Ceza Kesildi

DENEYSEL UYGULAMALARLA ASAYİŞ DENETİMİ

Isparta’da, ekipler dün akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri trafik ve asayiş uygulaması ile önemli bir denetim yaptı. Bu uygulama sırasında toplamda 232 şahıs ve 108 araç sorgulandı.

Denetimler esnasında, şasi numarası silinmiş bir motosiklet sürücüsüne “Resmi belgede sahtecilik” suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, çeşitli trafik ihlalleri sebebiyle 14 sürücüye idari para cezası kesildi. Bu uygulama, güvenliği sağlama ve yasalara uyumu artırma amacı taşımaktadır.