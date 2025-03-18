Isparta’da Askerler Arasında Kavga Çıktı

ASKERLER ARASINDAKİ FUTBOL MAÇI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim alan Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında düzenledikleri futbol maçı sonrasında bir tartışma ortaya çıktı. Bu tartışma hızla büyüyerek taşlı sopalı bir kavgaya dönüştü. Türk askerlerinin de karıştığı bu olayda birçok asker yaralanırken, kışlaya çok sayıda ambulans yönlendirildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINIYOR

Kışla içerisinde ilk müdahale yapılan yaralı askerler, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi edilen hafif yaralı Türk askerleri taburcu edilirken, Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Somali uyruklu askerlerden 2’sinin durumunun ağır olduğu ve entübe edilerek ameliyata alındığı öğrenildi.

VALİ’DEN AÇIKLAMALAR

Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Şehir Hastanesi’ne gelerek olayla ilgili bilgi aldı ve yaralı askerleri ziyaret etti. Vali Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde saat 21.00 civarında Isparta merkezde bulunan Piyade Komando Eğitim Tugayı’nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerden iki grup arasında futbol maçı sonrası bir kavga olayı meydana geldi. Bu kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldılar.” dedi. Erin, “Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar için gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında onlar da sağlıklarına kavuşurlar.” şeklinde konuştu. Olayla ilgili adli ve idari bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.