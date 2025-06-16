Isparta’da Av Yasağı Sona Erdi

AV YASAĞI SONA ERDİ

Isparta’da sazangiller ve kerevit av yasağı bugün itibarıyla sona erdi. Sezon boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplam 342 kontrol faaliyeti yapıldı. Kurallara uymayan 8 kişiye ise toplam 205 bin TL ceza kesildi. 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile uygulanan sazangiller ve kerevit av yasakları sona erdi. Sazangiller için 15 Mart–15 Haziran 2025, kerevit için ise 15 Kasım 2024–15 Haziran 2025 tarihlerine kadar sürecek yasaklar boyunca, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri kontrol ekipleri yoğun denetimler gerçekleştirdi.

DENEYİMLİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğirdir Gölü başta olmak üzere, Beyşehir Gölü ve Karacaören Baraj göllerinde 7 avlak sahasında toplam 233 denetim yapıldı. İller genelindeki balık satış yerleri ve pazarlar da dahil olmak üzere 109 denetim gerçekleştirildi. Böylece toplamda 342 kontrol faaliyeti yürütüldü. Bu denetimlerde, 11 bin 310 metre uzatma ağı, 1 adet serpme ağ, 4 adet ığrıp ve 1 adet zıpkın ele geçirildi. Ayrıca, 850 adet canlı sazan balığı avlandığı suya geri bırakılırken, 200 kilogram tüketimi sakıncalı sazan balığı imha edildi. Av yasağı sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 205 bin 424 TL idari para cezası uygulandı.

KEREVİT AVCILIĞINDA DİKKATE ALINACAK KURALLAR

Yetkililer, kerevit avcılığı sırasında dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlattı. Her türlü yem kullanımının, erkek-dişi ayrımı yapılmasının, 10 santimden küçük kerevitlerin avlanmasının, belirlenen alanlar dışında karaya çıkarılmasının ve menşe belgesiz nakil ya da satışının yasak olduğu ifade edildi. Su ürünleri av sezonunun başlamasıyla balıkçılara bol kazançlı, kurallara uygun bir sezon geçirilmesi temennisinde bulunuldu.