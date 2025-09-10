Haberler

Isparta’da Bankacı Gibi Dolandırıcı Yakalandı

İŞLEMLER SONUCU DOLANDIRICI YAKALANDI

Isparta’da bir vatandaş, kendisini bankacı olarak tanıtan bir şahıs tarafından dolandırıldığına dair şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine başlatılan operasyon ile şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

KARTA YATIRILAN BÜYÜK MEBLADA KANDIRILDI

Olay, 6 ay önce Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir müracaatla ortaya çıktı. Bir vatandaş, kendisini tanıtan dolandırıcının telefonu aracılığıyla “Banka hesabınıza 300 bin TL ihtiyaç kredisi tanımlandı, istemiyorsanız verilen IBAN numarasına EFT yapmanız gerekiyor” dediğiyle kandırıldığını ve toplamda 393 bin 884 TL yolladığını bildirdi.

Gelişmeler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği yapılarak düzenlenen operasyonla yakalandı. 8 Eylül Pazartesi günü adliyeye sevkedilen şüpheli, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

