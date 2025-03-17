Haberler

Isparta’da Bir Saatte 92 Araç Denetlendi

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Isparta’da gerçekleştirilen bir saatlik denetim, polis ekipleri tarafından yapıldı. Bu uygulama sırasında toplamda 223 kişi ve 92 araç kontrol edildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimi dün saat 22.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirdi.

TRAİFİK KURALLARINA UYMAYANLARA CEZA

Uygulama kapsamında trafik kurallarına uymayan 6 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi. Denetimler, güvenli trafiği sağlamak ve kurallara uyulmasını teşvik etmek amacıyla yapılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Afrin’de Hayatını Kaybeden Asker Uğurlandı

Afrin'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Dinar'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Haberler

Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. jandarma tarafından yakalandı. Mahkeme, şahsın tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.