Isparta’da Bir Saatte 92 Araç Denetlendi

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Isparta’da gerçekleştirilen bir saatlik denetim, polis ekipleri tarafından yapıldı. Bu uygulama sırasında toplamda 223 kişi ve 92 araç kontrol edildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimi dün saat 22.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirdi.

TRAİFİK KURALLARINA UYMAYANLARA CEZA

Uygulama kapsamında trafik kurallarına uymayan 6 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi. Denetimler, güvenli trafiği sağlamak ve kurallara uyulmasını teşvik etmek amacıyla yapılıyor.