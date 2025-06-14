Isparta’da Çapa Makinesi Kazası Meydana Geldi

Olayın Meydana Gelişi

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde çapa makinesini tamir etmek isteyen bir adam, dengesini kaybederek makinenin altında kaldı. Ne yazık ki bu talihsiz olay sonucunda adam hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Köprü köyünde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bekar tarlaya gitmek üzereyken arızalanan çapa makinesini tamir etmeye karar verdi. Ancak bu esnada dengesini kaybeden Bekar, makineye sıkıştı ve ağır yaralandı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine ulaştı.

Sonuç ve Soruşturma

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ramazan Bekar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bekar’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.