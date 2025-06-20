Isparta’da Çello Konseri Düzenlendi

ANTİK TİYATRODA ÇELLO KONSERİ DÜZENLENDİ

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yer alan Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde, Helenistik dönemde inşa edilen antik tiyatroda 42 çellistten oluşan Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası bir konser gerçekleştirdi. Konser, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yalvaç Belediye Başkanlığı ve Antiokheia Kazı Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı.

KATILIMCILAR VE PERFORMANS

Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan yönetimindeki etkinlikte, 4 yaşından 70 yaşına kadar olan ve müzik eğitimi alanında faaliyet gösteren akademisyenler, öğretmenler, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile amatör müzisyenlerden oluşan 42 çellist sahne aldı. Orkestra, dünya müziklerinin yanı sıra Prof. Erdal Tuğcular ve Mehmet Kaya gibi sanatçıların düzenlediği halk müziklerini de repertuarına ekledi. Konserde, solist olarak yer alan Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Mehlika Karadeniz Bilgin dikkat çekti.

{TARİHSEL ÖNEMİ VE KATILIMCI PROFİLİ}

Helenistik ve Roma dönemlerinde inşa edilen antik tiyatro, tarih ve sanatı bir araya getiriyor. Yerel kültürün ve sanatın desteklenmesi amacıyla yapılan etkinlikte, Isparta Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, çeşitli kurum yöneticileri ve pek çok sanatsever yer aldı. Bu tür etkinlikler, antik kalıntıların ve kültürel mirasın önemini vurguluyor.