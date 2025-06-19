Isparta’da Çoban Köpeği Dağıtımı Yapıldı

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE ANADOLU ÇOBAN KÖPEĞİ DAĞITILDI

Isparta’da küçükbaş hayvan üreticilerine sürülerini korumak ve yönetimlerini güçlendirmek için Anadolu çoban köpeği dağıtımı yapıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi ile Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, sürülerin yaban hayattan korunması amacıyla bir proje geliştirdi. Bu proje çerçevesinde üniversitenin köpek yetiştirme biriminde yetiştirilen Anadolu çoban köpekleri, Küçükhacılar köyü Kozağacı Yaylası’nda düzenlenen bir etkinlikle 20 sürü sahibine verildi.

SURİYELERİN KORUNMASINDA ÇOBAN KÖPEKLERİNİN ÖNEMİ

ISUBÜ Rektör Yardımcısı Ayhan Gösterit, etkinlikte yaptığı konuşmada işbirliğinin her alanda büyük önem taşıdığını vurguladı. Gösterit, projenin Ziraat Fakültesi ve Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokol ile gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Bugün burada çoban köpeği dağıtımında bulunmaktan mutluluk duydum. Konuya sadece çoban köpeği olarak bakmıyorum. Hayvanlar bizim dostlarımız. Yetiştiricilerimize sadece yardımcı değil yeri geldiğinde güvenlik görevlisi oluyorlar.” dedi.

KURT SALDIRILARINA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Duygu Kaşıkçı, sürülere yönelik kurt saldırılarının her yerde gündem haline geldiğini belirtti. Kaşıkçı, “Yaptığımız protokol ile bu soruna çare olmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu. Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş da kurt saldırıları sebebiyle koyunlarının ve keçilerinin telef olduğunu, bazı yetiştiricilerin mesleği bırakma aşamasına geldiğini ifade etti. Sarıdaş, bu projenin Türkiye’deki bir ilk olduğunu belirterek önemini vurguladı.