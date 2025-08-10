Isparta’da Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

DUYARLI VATANDAŞIN DAVRANIŞI TAKDİRE ŞAYAN

Isparta’da, içinde bin 785 TL, 5 Euro ve 5 Dolar bulunan bir cüzdan, bir duyarlı vatandaş tarafından polise teslim edildi. Cüzdanın sahibi kimlik bilgileri olmadan tespit edildi ve cüzdan, içindeki paralarla birlikte eksiksiz bir şekilde sahibine geri verildi.

Cüzdan, Isparta’da kimlik veya kişisel bilgi bulundurmadan bulundu. Bu nedenle, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şehit Ahmet Tutak Polis Merkezi Amirliği ekipleri, cüzdanın sahibini bulmak için titiz bir çalışma yürüttü. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda cüzdanın sahibi belirlendi.

Polis ekipleri, cüzdanı bulan vatandaşa duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti. Bu durum, Isparta’da toplumsal dayanışmanın ve dürüstlüğün güzel bir örneğini oluşturdu.