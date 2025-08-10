Haberler

Isparta’da Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

DUYARLI VATANDAŞIN DAVRANIŞI TAKDİRE ŞAYAN

Isparta’da, içinde bin 785 TL, 5 Euro ve 5 Dolar bulunan bir cüzdan, bir duyarlı vatandaş tarafından polise teslim edildi. Cüzdanın sahibi kimlik bilgileri olmadan tespit edildi ve cüzdan, içindeki paralarla birlikte eksiksiz bir şekilde sahibine geri verildi.

Cüzdan, Isparta’da kimlik veya kişisel bilgi bulundurmadan bulundu. Bu nedenle, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şehit Ahmet Tutak Polis Merkezi Amirliği ekipleri, cüzdanın sahibini bulmak için titiz bir çalışma yürüttü. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda cüzdanın sahibi belirlendi.

Polis ekipleri, cüzdanı bulan vatandaşa duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti. Bu durum, Isparta’da toplumsal dayanışmanın ve dürüstlüğün güzel bir örneğini oluşturdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da Klasik Araç Fuarı Yapıldı

Erzurum'daki Klasik Otomobil Fuarı, 55 klasik aracın sergilendiği etkinlikte, Vali Çiftçi, turizm ve yarışma faaliyetlerinin artacağını duyurdu.
Haberler

Doğacan Taşpınar Vefat Etti. Üzüntülüyüz

Tiyatro dünyası, 45 yaşındaki oyuncu Doğacan Taşpınar'ın vefatıyla sarsıldı. Oyuncular Sendikası, acı haberi kamuoyuna iletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.