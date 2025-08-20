Haberler

Isparta’da Demir Korkuluk Saplanan Çocuk Tedaviye Alındı

OLAYIN GELİŞİMİ

Isparta’da, 12 yaşındaki Ramazan Çınar Aybay, oyun oynarken talihsiz bir kazaya uğradı. Bağlar Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Aybay’ın bacağına bir demir korkuluk saplandı. Durumu görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahaleye başladı. İtfaiye ekipleri, Ramazan Çınar Aybay’ın bacağına saplanan demir korkuluğu keserek çıkardı. Ardından, yaralı çocuk Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi süreci başladı.

Daha Fazlası!

