İsparta’da Denetim, 259 Şahıs Sorgulandı

DENETİMLERİN KAPSAMI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde gerçekleştirdikleri denetimlerle park, bahçe ve mesire alanlarında güvenliği artırmayı hedefliyor. Yapılan denetimlerde toplam 259 kişi ve 45 araç sorgulandı. Ekipler, belirlenen alanlardaki durumları inceleyerek gerekli kontrolleri yaptı.

KUSURLU ARAÇLAR HAKKINDA İŞLEM

Denetimlerin sonucunda, kusurlu bulunan 7 araca idari işlemler uygulandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür uygulamalarla halkın güvenliğini sağlamak ve yasaların gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Denetimler, özellikle akşam saatlerinde, 21.15 ile 00.00 arasında gerçekleştirildi.