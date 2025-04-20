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Isparta’da Denetim Yapıldı, 16 Ceza

DENEYİM SEMİNERLERİ İLE YENİDEN GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, çok sayıda şahıs ve araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda, 16 sürücüye idari para cezası kesildi.

DENETİM TARIHİ VE SAATLERİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü akşam saat 21.00 ile 23.30 arasında asayiş ve trafik uygulamaları için geniş kapsamlı bir denetim düzenledi.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu uygulama çerçevesinde ekipler toplamda 113 şahıs ve 89 aracı sorguladı. Gerçekleştirilen kontroller kapsamında, çeşitli trafik ihlallerinden ötürü 16 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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