Isparta’da Denetimlerde 21 Kişi Yakalandı

DENETİMLERİN KAPSAMI

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde son bir haftada binlerce şahıs ve araç sorgulandı. Bu denetimler, polis sorumluluk bölgelerinde geniş bir alanı kapsıyor.

YAKALANAN ŞAHISLAR

Denetimler sırasında 33 bin 215 şahıs sorgulandı. Bu süreçte aranan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik önlemlerini artırarak suçla mücadele ediyor.

ARAÇ KONTROLLARI VE CEZALAR

Denetimlerde toplam 19 bin 566 araç kontrol edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda 1 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 2 bin 256 sürücüye çeşitli işlemler yapıldı. Bu uygulamalar, trafik güvenliğini sağlamak ve suç oranını düşürmek amacıyla yapılıyor.