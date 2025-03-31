Isparta’da Denetimlerde 29 Aranan Şahıs Yakalandı

DENETİMLERDE YÜKSEK SAYIDA SORGULAMA YAPILDI

Isparta’da polis ekipleri, 23-29 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde 40 binin üzerinde kişiyi sorguladı. Toplamda 40 bin 420 şahıs incelendi ve bu süreçte 29 aranan şahıs tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

TRAİFİK KONTROLLERİNE AĞIRLIK VERİLDİ

Polis tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 23 bin 69 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 3 bin 322 sürücüye idari para cezası uygulandı. Bu denetimlerin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve suçların önüne geçmektir.