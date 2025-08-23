İsparta’da Denetimlerde 4 Şüpheli Yakalandı

DENETİMLER SIRASINDA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, dün ve bugün kapsamlı denetimler yaparak 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu denetimler sonucunda, 1’i kurusıkı tabanca olmak üzere 2 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yunus Timleri, Isparta şehir merkezinde gerçekleştirdiği denetimlerde, Davraz Mahallesi’nde bir kişinin usulsüz taşıdığı 1 adet tabanca buldu. Çünür Mahallesi’nde ise bir şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Bağlar Mahallesi’nde yapılan kontrollerde ise 2 kişide 30 içimlik sentetik kannabinoid ve kullanıma hazır metamfetamin içeren bir aparat bulundu.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ele geçirilen tüm suç unsurları yetkililer tarafından incelendi ve el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı. Bu denetimler, Isparta’da güvenlik önlemlerinin arttırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.