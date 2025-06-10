Isparta’da Deri İşleme Kursu Açıldı

TRADİSYONEL DERİ İŞLEME KURSUNA İLGİ ARTIYOR

Aksu ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, geleneksel deri işlemeciliği üzerine kurs gören 25 kadın, Türk kültürünün önemli bir parçası olan bu sanatı öğreniyor. Kaymakamlık koordinesinde 2018 yılında hayata geçirilen deri işlemeciliği kursuna ilgi gösteren kadınlar, tarihi zanaatı deneyimleme fırsatı buluyor. Kursun amacı, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak ve Türk deri sanatına ait en eski örnekleri gün yüzüne çıkarmak.

KADINLAR KÜLTÜREL MİRASIN TEMSİLCİLERİ OLDU

İlçe Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa katılan 25 kadın ile bu kültürün yeniden dirildiğini belirtti. Aydın, “Kaybolmaya yüz tutmuş bu kültür onların eliyle hayat buluyor. Kursiyerlerimiz hem kıymetli zaman geçirmiş oluyor hem de bu kültürü ayakta tutmuş oluyorlar” dedi. Ayrıca, kadınların istihdamına yönelik yapılan çalışmalara da dikkat çekerek, aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Bu kültürel mirası yaşatmak ve ürünleri sadece Aksu ilçesiyle sınırlı tutmamak adına çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aydın, “Kursiyerlerimiz ve ürünleri il bazında ve bölge bazında festivallere iştirak ediyor. Bu sayede hem çalışmalar hem de icra edilen sanat tanıtılıyor” dedi. Usta öğretici Semra Çankaya, “Yaptığım bütün ürünler ham deri olarak geliyor, sonra işleme koyup ağırlığı çanta olmak üzere her nevi ürün yapabiliyoruz” diye konuştu.

KURS BİZE ÜRETİM İMKÂNLARI SUNUYOR

Kursiyerlerden Melek Uğurlu, “Küçük bir ilçede yaşamamıza rağmen bize her türlü üretim imkanları sunuluyor. Bu üretimlerden çok keyif alıyoruz” dedi. Uğurlu, yaptıkları ürünlerin farklılık gösterdiğini ve bunları çeşitli yerlerde satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını da belirtti.