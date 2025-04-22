Isparta’da Dinozor Kostümüyle Gündeme Gelen Genç, Kazada Yaralandı

FENOMEN GENÇ DİNOZOR KOSTÜMÜYLE TALİHSİZ KAZA GEÇİRDİ

Isparta’da dinozor kostümüyle dikkatleri üzerine çeken ve polislerin GBT sorgusunda tanınıp gülümseten 17 yaşındaki genç, motosiklet kazasında ağır yaralandı. Altı kaburgası kırılıp omurgası zedelenen genç, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede ailesinin Fenerbahçe formalarıyla sürpriz yapmasıyla moral bulan genç, taburcu olduktan sonra Fenerbahçeli bir dinozor kostümüyle tekrar sokaklara dönmeyi hayal ediyor. Yaklaşık iki ay boyunca her gün dinozor kostümü giyerek Isparta sokaklarını şenlendiren 17 yaşındaki Berkay Başa, kısa sürede şehrin en ilgi çekici isimlerinden biri haline gelmişti. Esnafın ve halkın ilgi odağı olan Başa, bir gün polis ekiplerinin yaptığı GBT kontrolüne takıldı. Dev dinozor kostümünden çıkan gençle polisler arasında geçen diyalog, izleyenleri kahkahalara boğmuştu. Ancak eğlenceli anlarla akıllarda yer eden genç, kısa sürede talihsiz bir kaza yaşadı.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

17 Nisan 2025 Perşembe günü motosikletiyle sefer halindeyken önüne aniden çıkan bir araca çarpmamak için fren yapan Başa, yere düşerek ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından altı kaburga kemiği ve omurga kırığı nedeniyle Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi almaya başladı. Kazaya sebep olan aracın olay yerinden kaçtığı ve henüz tespit edilemediği bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı yürütüyor.

KAZA SONRASI MORAL GECESİ

Hastane odasında yaşadığı kazayı anlatan Başa, “Dinozor kostümüyle ün kazandım, sonra nazar değdi. Önüme çıkan arabaya çarpmamak için fren yaptım, aniden yere düştüm. Gözümü hastanede açtım. Sadece altı kaburga kemiğim kırıldı. Kazadan sonra bana çarpan araç arkasına bile bakmadan kaçtı. O an ‘İnsanlık ölmüş’ dedim.” dedi. Hastanede ailesi tarafından unutulmaz bir moral gecesi hazırlandı. Başa’nın annesi, “Oğlumun dinozor kostümüyle çocukları güldürmeyi çok sevdiğini bildiğim için Fenerbahçe formaları aldım. Bunu gördüğünde çok mutlu oldu ve hüngür hüngür ağladı.” şeklinde konuştu.

BİR RİCA

Başa, yapılan sürprizin kendisine büyük moral verdiğini belirtip, “Onları görünce gerçekten ağladım, çok mutlu oldum. Fenerbahçe kaybedince ağrılarım artıyor, hüngür hüngür ağlıyorum. Ali Koç’tan bir ricam var, madem Fenerbahçe şampiyon olamıyor, bari bana Fenerbahçeli dinozor kostümü yaptırın. Çok mutlu olurum.” ifadelerini kullandı. Geçirdiği kazaya rağmen umut ve hayallerini kaybetmeyen Berkay Başa, Isparta sokaklarına dönmek için gün sayıyor.