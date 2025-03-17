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Isparta’da Doğal Gaz Sıkışması Yangın Çıkardı

GÜNDEMDEKİ YANGIN

Isparta’da bir dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen yangında şans eseri hiç kimse yaralanmadı. Yangın, dairenin mutfak bölümünü kullanılamaz hale getirdi. Sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşen olayda, Hesna Cengiz’in oturduğu dairede doğal gazın sıkışması sonucu yangın çıktığı bilgisi edinildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarının ardından, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında yaralanma yaşanmazken, mutfak bölümü tamamen zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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