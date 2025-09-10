Isparta’da Dolu, Çiftçileri Zor Duruma Soktu

ISPARTA’DA DOLU YAĞIŞI TARIMI VURDU

Isparta’nın Gelendost ilçesinde etkili olan dolu yağışı, üreticilerin yaklaşık 100 milyon lira kadar zarar görmesine neden oldu. Dolu yağışlarının ardından Isparta Valisi Abdullah Erin, bölgeyi ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, dolunun iki gün önce meydana geldiğini belirtti. Gelendost’un yanı sıra Eğirdir ilçesinde de etkili olan dolunun elmalarda zarara yol açtığını ifade eden Selçuk, “Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar tespitleri şu an devam ediyor. Yaklaşık olarak 5 bin dönüm civarında bir alan hasardan etkilendi.” dedi.

NAKDİ YARDIM TALEBİ GÜNDEMDE

Isparta Valisi Abdullah Erin ile bu konuda toplantı yaptıklarını söyleyen Selçuk, “Zarar gören elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderilmesi için gerekli görüşmeleri yaptık. Tarım İl Müdürlüğünden borç erteleme ve nakdi yardım gibi taleplerimiz olacak. Geçen yıl 1 milyon 250 bin civarında bir rekoltemiz vardı. Bu yılın başlarında yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 30 verim kaybı oluştu. Bu zirai donun üzerine bir de dolu olayı yaşandı. 150 bin ton civarında kayıp bekliyoruz. 100 milyon lira civarında bir zararımız mevcut.” şeklinde konuştu.