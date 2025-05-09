Isparta’da Don, Kayısı Üreticilerini Etkiledi

ZİRAİ DONUN ZARARLARI

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan Aşağıkaşıkara köyünde, nisan ayında meydana gelen zirai don, kayısı üreticilerini büyük bir zarara uğrattı. Köy, 520 nüfusuyla kayısı bahçeleri ile tanınırken, bu doğal afet ürün verimliliğini olumsuz etkiledi.

Köyün eski muhtarı Zeki Aslan, geçen yıl 60 dekarlık alanda altı farklı türde yaklaşık 50 ton kayısı topladıklarını belirtti. Ancak bu yıl aynı ağaçlardan hiç meyve alamadıklarını aktardı. Aslan, 13 dönümlük bahçesinden geçen yıl 19.5 ton ürün elde ettiğini ifade ederek, “Bu sene ağaçların dallarında 19 tane meyve yok. Bu zamana kadar böyle bir felaket görmedik” dedi.

UMUTLARIN AZALMASI

Aslan, üreticilerin gelecek yıl için umutlarını kaybetmek istemediklerini vurguladı. Ancak bu yılın, üreticileri hem maddi hem de manevi olarak derinden sarstığını dile getirdi. Kayısı üreticileri, bu tür olumsuzlukların tekrar yaşanmaması için endişeli bir bekleyiş içerisindeler.