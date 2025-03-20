Isparta’da Drift Yapan Sürücüye Ceza

DRİFT YAPAN ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Isparta’da drift yapan bir araç, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından emniyet ekipleri tarafından belirlendi. Sürücüye toplamda 86 bin 725 TL idari para cezası kesildi.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ HAREKET GEÇİRDİ

5 Mart 2025 tarihinde Davraz Mahallesi, Köy Garajı civarında drift yapan araç, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bu görüntülerin sosyal medya ve haber portallarında paylaşılmasının ardından emniyet birimleri olayla ilgili çalışmalara başladı. Gerçekleştirilen incelemelerle, drift yapan aracın sürücüsü tespit edilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde toplam 86 bin 725 TL idari para cezası uygulandı.