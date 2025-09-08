Isparta’da Eğitim Yılı Başladı

YENİ EĞİTİM YILI BAŞLADI

Isparta’da yeni eğitim-öğretim dönemi, Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Ortaokulu’nda yapılan bir törenle başladı. Törende, şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın annesi Ayşe Büyükçaylı, eşi Gizem Büyükçaylı ve 1 yaşındaki oğlu Orhan Kaan da yer aldı. Vali Abdullah Erin, etkinlik sırasında şehidin oğlunu kucağına alarak sınıfları gezdi. Geçen yıl Tunceli’de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın adını taşıyan okulda eğitim yılı açılışı yapıldı.

VALİ ERİN’DEN AÇIKLAMALAR

Açılışta Vali Abdullah Erin, protokol üyeleriyle birlikte şehidin ailesini ağırladı. Küçük Orhan Kaan’ı kucağına alan Vali Erin, ilk olarak şehidin fotoğraflarının yer aldığı köşeyi gösterdi. Ardında sınıfları ziyaret ederek öğrencilere selam verdi. Vali Erin, “2025-2026 eğitim-öğretim yılının açılışı Şehit Orhan Burak Büyükçaylı adına düzenleniyor; şehidimizin değerli evladı Orhan Kaan’ımız ve ailesiyle birlikte bu mutluluğu paylaşıyoruz. Bugün Isparta’mızda 77 bin 907 öğrencimiz ders başı yaptı. Tüm öğrencilerimize Allah’tan zihin açıklığı ve başarılar, fedakar öğretmenlerimize ise kolaylıklar diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olsun” diye konuştu.