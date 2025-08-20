Haberler

Isparta’da Egzoz Denetimi Yapıldı

DENETİMLERİN DETAYLARI

Isparta’da, modifiye ve abartı egzoz uygulamalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki gün boyunca bu tür araçlar üzerinde yaptıkları denetimlerde toplam 292 kişiyi sorguladı ve 143 aracı kontrol etti.

Bu denetimler sonucunda, kusurlu bulunan 42 sürücüye para cezası uygulanırken, çevreye rahatsızlık veren ve çeşitli eksiklikleri tespit edilen 10 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerin amacı, trafiğin güvenliğini sağlamak ve çevreye zarar veren araçların önüne geçmek.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

