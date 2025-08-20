Isparta’da Egzoz Denetimi Yapıldı

DENETİMLERİN DETAYLARI

Isparta’da, modifiye ve abartı egzoz uygulamalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki gün boyunca bu tür araçlar üzerinde yaptıkları denetimlerde toplam 292 kişiyi sorguladı ve 143 aracı kontrol etti.

Bu denetimler sonucunda, kusurlu bulunan 42 sürücüye para cezası uygulanırken, çevreye rahatsızlık veren ve çeşitli eksiklikleri tespit edilen 10 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerin amacı, trafiğin güvenliğini sağlamak ve çevreye zarar veren araçların önüne geçmek.