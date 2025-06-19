Isparta’da Emekli Polis Hayatını Kaybetti

EMEKLİ POLİS YARALI OLARAK KURTARILDI AMA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Isparta’nın Aksu ilçesinde ıhlamur toplamak için yüksek kayalıklara çıkan 76 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Erol, dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Olay, Zindan Deresi mevkiinde meydana geldi ve Erol, yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan 20 metre sürüklendikten sonra mahsur kaldı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Erol’un yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu acil çağrı merkezi ile paylaşarak yardım istedi. İhbar üzerine, bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazide yürütülen çalışmalar sonucunda, ekipler Erol’a ulaştı ve ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından Erol, sedyeyle yaklaşık bir saatlik bir taşıma işlemiyle güvenli bir bölgeye indirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erol’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.