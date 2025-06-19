Haberler

Isparta’da Emekli Polis Hayatını Kaybetti

EMEKLİ POLİS YARALI OLARAK KURTARILDI AMA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Isparta’nın Aksu ilçesinde ıhlamur toplamak için yüksek kayalıklara çıkan 76 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Erol, dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Olay, Zindan Deresi mevkiinde meydana geldi ve Erol, yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan 20 metre sürüklendikten sonra mahsur kaldı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Erol’un yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu acil çağrı merkezi ile paylaşarak yardım istedi. İhbar üzerine, bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazide yürütülen çalışmalar sonucunda, ekipler Erol’a ulaştı ve ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından Erol, sedyeyle yaklaşık bir saatlik bir taşıma işlemiyle güvenli bir bölgeye indirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erol’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

VİSA, YELLOW CARD İle Ortaklık Kurdu. Stablecoin Ödemeleri Afrika’da Başlayacak. Dijital Dolar Talebi Artıyor. Kripto Para İşlemleri Hızla Büyüyor. Sınır...

Visa, Yellow Card Financial ile yaptığı işbirliğiyle Afrika'da stablecoin ödemelerini artırmayı hedefliyor. İlk uygulama bu yıl en az bir ülkede hayata geçirilecek.
Haberler

Victor Osimhen Gelecek Hakkında Konuştu

Victor Osimhen, yaptığı açıklamada sezon sonunu bekleyerek tatilinde dinlenip, Galatasaray'daki performansını değerlendirip gelişimine odaklandığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.