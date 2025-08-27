Isparta’da Eski Hükümlü İş Bulamıyor.

İŞSİZLİK VE SABIKA SORUNU

Isparta’da yaşayan eski hükümlü, geçmişte yapılan hataların bedelini hala ödüyor. Gençlik yıllarında anlık öfkeyle işlediği suçlar nedeniyle 7 yıl cezaevinde kalan İbrahim Halil Sökmen, 2023 yılı Şubat ayında tahliye olduktan sonra iş bulmakta zorlandığını ifade ediyor. “Sabıkam yüzünden sürekli işverenler tarafından geri çevriliyorum.” diyor.

ÇALIŞMA İSTEĞİ VE ZORLUKLAR

İş bulamamanın getirdiği zorlukları gözyaşları içinde paylaşan Sökmen, “İş yerleri, sabıkam olduğu için bahanelerle geçiştiriyorlar.” şeklinde konuşuyor. Son olarak bir halı yıkama fabrikasına başvurduğunu anlatan Sökmen, “Sabıkalı olduğumdan ötürü işe alınmak istemediğimi direkt suratıma gülerek söylediler.” diyerek yaşadığı adaletsizliği dile getiriyor.

AİLE YÜKÜ VE DÜŞÜNCELERİ

Zor durumda olduğunu ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Sökmen, “Kızım özel gereksinimli ve onun okula yazdırılması gerekiyor.” diyor. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra, çocuğunu dışarı çıkartmaktan endişe ettiğini de ekliyor. “Borç istemek zorundayım ama utanıyorum.” diye anlatıyor.

PİŞMANLIK VE YENİDEN HAYATA KATILMA

Cezaevinde geçirdiği sürecin kendisini ıslah ettiğini belirten İbrahim Halil Sökmen, artık değiştiğini ifade ediyor. Gerçekleştirdiği suçların nedenlerini ve geçmişteki hatalarını anlatırken, pişmanlık duyduğunu belirtiyor. “Artık sadece çalışmak, aileme destek olmak istiyorum.” diyor.

Sökmen, her türlü işte çalışmaya hazır olduğunu ve “Gerekirse tuvalet bile temizlerim. Ben iş istiyorum.” diyerek toplumdan ve işverenlerden yardım beklediğini ifade ediyor. Eski hükümlü olduğu için karşılaştığı zorlukların, toplumun ona olan yaklaşımından kaynaklandığını söylerken, “Çocuğumun boğazından helal lokma geçsin istiyorum.” diyerek sesini duyurmak istiyor.