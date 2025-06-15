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Isparta’da Gece Uygulama Gerçekleştirildi

Trafik ve Asayiş Uygulaması

Isparta’da geçtiğimiz gece gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde çok sayıda kişi ve araç kontrol ediliyor. Yapılan uygulamada bir kurusıkı tabanca ele geçiriliyor ve bir kişiye idari işlem yapılıyor.

Denetimlerin Detayları

Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün gece 23.00 ile 24.00 saatleri arasında kentin farklı noktalarında eş zamanlı bir denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda toplamda 141 şahıs ile 64 araç ve sürücüsü kontrol ediliyor. Uygulama esnasında, bir adet kurusıkı tabanca yakalanırken, bir şahıs hakkında da idari işlem başlatılıyor.

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