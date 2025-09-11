Isparta’da Genç Sürücü Cinayet Yaptı

OLAYIN DETAYLARI

Isparta’da, genç bir sürücünün lüks aracıyla çarptığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler ortaya çıkarken, kaybın ardından gözyaşları içinde kalan acılı baba, oğlunun sıradan bir “kazaya” değil, bilinçli bir saldırıya kurban gittiğini iddia etti. Baba, “Oğlum kazaya değil, cinayete kurban gitti. Gerekirse canımı veririm ama bu davanın peşini bırakmam” diyerek adalet talep etti. Kaza, 7 Eylül Pazar akşamı saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 19 yaşındaki Efe Berk Y.’nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu güvenlik görevlisi Bilal Gençer’e (32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gençer, ilgili sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Gençer’in cenazesi, Karaağaç Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazından sonra mezarlığa defnedildi.

BABADAN ACI AÇIKLAMALAR

Acılı baba Orhan Gençer, oğlunun bir “kazaya” değil, kasıtlı bir saldırıya kurban gittiğini belirtirken, “Oğlum vatan hizmetini altı yıl uzman çavuş olarak yaptı. Sonrasında ailesiyle daha sakin bir hayat kurmak için görevinden ayrıldı” dedi. Gençer, oğlunun evliliğini sürdürebilmek ve çocuğuyla vakit geçirebilmek için Isparta’ya döndüğünü ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını ifade etti. Ailesinin güvenilir bir kurum olduğunu düşündüğü için oğlunun orada işe başlamasına izin verdiğini belirtti. Olayın detaylarını aktararak, “Oğlum mutlu bir hayat istemişti ama birileri tarafından oyunlara getirildi. Araba, doğrudan oğlumun üzerine sürülerek ölümüne neden oldu” diye konuştu.

Gençer, “Oğlum 9 aylık bir çocuk bıraktı. Bu acıyla yaşamak zor. Tüm siyasi çevrelerden ricam, davaya müdahale edilmemesi ve yargının tarafsız bir şekilde hareket etmesidir. Bu davanın peşini bırakmam” dedi. Ölen güvenlik görevlisi Bilal Gençer’in kardeşi Hasan Gençer ise olayın planlı olduğuna dikkat çekerek, “Çocuk, arkadaşlarıyla birlikte gelmiş. Kasten vuruldu” şeklinde konuştu. Kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü Efe Berk Y., mahkemece tutuklandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, güvenlik görevlisi Bilal Gençer’in sohbet ettiği iki kişiyle birlikte aracın bir anda yola dönüş yapıp üzerlerine geldiği görüldü. Gençer’in, demir parmaklıkların arkasında kalırken diğer iki kişinin ise çarpılmaktan son anda kurtuldukları anlar kameralara yansıdı.