Isparta’da Gölde Kaybolan Genç Bulundu

GENÇ İÇİN SERİNLEME GECESİ SORUN OLDU

Isparta’da serinlemek amacıyla girdiği baraj gölünde kaybolan genç, göl kenarında baygın şekilde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Isparta-Burdur karayolu üzerindeki Gelincik köyü yakınlarında bulunan Gelincik Baraj Gölü’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Alper A., alkol aldıktan sonra serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra gencin kaybolduğunu fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Alper A., göl kenarında baygın bir durumda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, genci ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne götürdü. Alper A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve olayla ilgili inceleme süreci başladı.