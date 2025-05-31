Isparta’da Gül Festivali Gerçekleşti

GÜL FESTİVALİ KAPSAMINDA KONSER

Isparta’da gerçekleştirilen 2025 Uluslararası Gül Festivali çerçevesinde şarkıcı Öykü Gürman sahne aldı. Isparta Belediyesi’nin koordinasyonuyla eski terminal bölgesinde düzenlenen konserde Gürman, sevilen parçalarını dinleyicilere sundu. Yoğun ilgi ile karşılanan etkinlikte, müzikseverler şarkılara eşlik etti.

BAŞKAN VE EŞİNDEN HEDİYE

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile eşi Şadiye Başdeğirmen, konserin sonunda Gürman’a ahşap oyma gül ve lavanta tablosu takdim etti. Festival, birçok etkinlik ve konserin ardından 1 Haziran’da sona erecek.