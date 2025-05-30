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Isparta’da Gül Festivali’nde Öykü Gürman

ISPARTA’DA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ

Isparta’da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali çerçevesinde, ünlü şarkıcı Öykü Gürman sahne aldı. Isparta Belediyesi’nin koordinasyonuyla eski terminal bölgesinde gerçekleştirilen konserde, Gürman, dinleyicilerin beğenisini kazanan şarkılarını seslendirdi.

YOĞUN İLGİ VE HEDİYE TÖRENİ

Konser, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve katılımcılar, şarkılara eşlik ederek keyifli bir gece yaşadı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Öykü Gürman’a anı olarak ahşap oyma gül ve lavanta tablosu hediye etti. Festivalin farklı etkinlikleri ve konserleriyle birlikte 1 Haziran’da sona ereceği belirtildi.

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