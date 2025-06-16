Isparta’da Güvenlik Denetimleri Gerçekleşti

DENETİMLERİN KAPSAMI

Isparta’da gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekipleri son bir hafta içinde il genelinde geniş kapsamlı uygulamalara imza attı. 08-14 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çok sayıda şahıs ve araç üzerinde sorgulama yapıldı.

ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASI

Denetimlerde toplamda 42 bin 859 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalar sırasında, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalanarak haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

TRAFFIC CEZALARI VE ARAÇ KONTROLLARI

Ayrıca, denetimlerde 23 bin 721 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 2 bin 60 sürücüye idari para cezası uygulandı. Bu denetimlerin, toplumda güvenlik ve trafik bilincini artırmak amacıyla devam edeceği belirtildi.