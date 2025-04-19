Isparta’da Halata Sıkışan Adam Yaralandı

OTOMOBİL ÇEKİCİYE YÜKLENİRKEN KAZA YAŞANDI

Isparta’da bir otomobilin çekiciye yüklenmesi sırasında kazayla ayağı halata sıkışan ve bu sebeple parmakları kopan bir kişi hastaneye götürüldü. Olay, Davraz Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşar E. isimli şahıs, arızalanan otomobilini çekiciye yükledikleri esnada talihsiz bir şekilde ayağını halata sıkıştırdı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Bu durum üzerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde, Yaşar E.’nin sağ ayak parmaklarının koptuğunu tespit etti. İlk müdahalesinin ardından, yaralı kişi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavi süreci devam ediyor.