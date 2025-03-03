Isparta’da Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu

ISPARTA’DA SUÇÜSTÜ YAKALAMA

Isparta’da, bir inşaattan 25 iskele demiri çalmaya çalışan 3 kişi, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde gerçekleşti. Zanlıların yanı sıra olay yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde de bulundu.

ZANLILARIN SUÇ KAYDI

Yakalanan şahıslardan birinin “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma” suçu ile “kadına karşı basit yaralama” suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.