Isparta’da Ihlal Yapan Araçlar Ceza Aldı

DENETİM UYGULAMALARI

Isparta’da 2 saat süresince yapılan trafik denetiminde, kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren 8 araç ve kask takmayan 1 sürücüye idari ceza uygulandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin trafik güvenliğini artırmak amacıyla dron destekli denetim yaptı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE CEZALAR

Denetimler, 102. Cadde Çünür Kavşağı ile 142. Cadde-161. Cadde Kavşağı’nda 13.30 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. Bu süre zarfında, 8 araca kırmızı ışık ihlali yapmaktan ceza kesildi. Ayrıca, kask kullanmayan 1 sürücüye de idari ceza uygulandı.