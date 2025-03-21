Isparta’da İki Kardeş Arasında Silahlı Kavga

KAVGANIN NEDENİ VE GELİŞMELERİ

Isparta’da iki kardeş arasında meydana gelen bir tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucunda yaralanan ağabey, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeş ise olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Bu olay, gece saatlerinde Hızırbey Mahallesi’ndeki Kule Park’ta gerçekleşti.

OLAYIN AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, S.T. isimli kişi bilinmeyen bir nedenden ötürü ağabeyi Y.S.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu S.T., yanında taşıdığı silahla ağabeyine ateş etti ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı Y.S.T.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin S.T. olduğunu belirledi. Olay sonrası kaçmaya çalışan kardeş, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan ağabey Y.S.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.