Isparta’da İki Şahıs Yakalandı

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakaladı. Bu kişiler, gerekli işlemler sonrası ceza infaz kurumuna teslim edildi.

BİRLİKTE YAKALANMA OLAYI

08 Eylül Pazartesi günü yapılan çalışmalarda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir birey ile aynı suçtan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan başka bir birey yakalandı. İki şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna sevk edildi.