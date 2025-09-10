Haberler

Isparta’da İki Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakaladı. Bu kişiler, gerekli işlemler sonrası ceza infaz kurumuna teslim edildi.

BİRLİKTE YAKALANMA OLAYI

08 Eylül Pazartesi günü yapılan çalışmalarda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir birey ile aynı suçtan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan başka bir birey yakalandı. İki şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Bursa’da El Bombası İmha Edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Akharem Mahallesi çevresinde bulunan bir patlamamış el bombası, jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.
Bolu Geçişinde Kaza Meydana Geldi

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan yolcu otobüsüne çarpan kamyon kazasında yedek şoför yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

