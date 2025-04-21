Isparta’da İki Sürücüye Cezalar Uygulandı

CEZA MİKTARI VE UYGULAMALAR

Isparta’da sosyal medyada yayımlanan görüntülerle tespit edilen iki araç sürücüsüne toplamda 69 bin TL civarında ceza kesildi. Araçlardan biri trafikten men edilirken, bir sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Isparta’nın Sanayi Mahallesi’nde 19 Nisan 2025 tarihinde trafiğe açık alanda drift yaptığı belirlenen araçların görüntüleri paylaşıldı.

PLAKA VE SÜRÜCÜLERİN BELİRLENMESİ

Yapılan incelemelerin ardından araçların plakaları ve sürücüleri kısa bir süre içinde tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca her iki sürücüye toplamda 69 bin 41 TL trafik idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, söz konusu araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücülerden biri hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 179/2. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.